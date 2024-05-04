تأكد غياب نجم الأهلي عن مباراة الهلال في الدوري

تأكد غياب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الهلال القادمة في بطولة الدوري السعودي.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال غدًا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الإسباني جابري فيجا سيغيب عن لقاء الهلال، بسبب عدم اكتمال جاهزيته.

وأشارت الرياضية إلى أن فيجا دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، وتضمنت تدريبات بالكرة على أرضية الملعب دون أن يشارك في التدريبات الجماعية.

وأوضحت الرياضية إلى أن اللاعب سيخضع لتقييم طبي ولياقي لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الشباب السبت المقبل ضمن الجولة المقبلة من الدوري.

ويعاني فيجا من الإصابة في المفصل، تعرض لها خلال مباراة الأهلي أمام الأخدود، في الجولة العشرين من دوري روشن.

وشارك فيجا في 16 مباراة مع الأهلي ببطولة الدوري حيث سجل 4 أهداف، وصنع 3، وذلك وفقًا لإحصاءات موقع رابطة الدوري السعودي.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 55 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 16 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات بينما خسر في 6 لقاءات.