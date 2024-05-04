الهلال سيتوجه بطلب بشأن تتويج الفريق ببطولة الدوري

كشفت تقارير صحفية عن طلب الهلال التتويج بلقب الدوري السعودي في الجولة قبل الأخيرة، على ملعبه المملكة أرينا.

واقترب الهلال من حسم لقب الدوري السعودي، حيث يحتاج الزعيم إلى 4 نقاط فقط من أجل حصد البطولة، ويتبقى له خمس مواجهات.

ويلتقي الأهلي مع نظيره الهلال غدًا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن.

ووفقًا لصحيفة الرياضية فأن الهلال سيطلب التتويج بلقب الدوري في ملعب الخاص بالزعيم وهو المملكة أرينا، وذلك أمام فريق الطائي في الجولة قبل الأخيرة.

وأشارت الرياضية إلى أن تتويج الهلال بلقب الدوري على ملعبه، أمرًا سيتوقف على جاهزية أرضية الملعب، وإذا تعذر ذلك، فسيتم لعب مباراة الطائي على ملعب الملز، وتتويج الزعيم هناك.

وأكدت الرياضية إلى أن احتفال الهلال بالدوري، لن يكون أمام الحزم في الملز، أو الوحدة خارج ملعبه بعدما ترددت أنباء عن إمكانية لعب اللقاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وتتويجه الفريق هناك.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز الزعيم في 27 مباراة، وتعادل في مواجهتين بينما لم يُهزم خلال مشواره ببطولة الدوري.