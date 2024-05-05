سيارة تقتحم مطعمًا وتصيب 9 أشخاص في تكساس

اصطدمت سيارة بمطعم في بلدة جيرسي بولاية تكساس الامريكية، وأصابت 9 أشخاص على الأقل بالمطعم، ظهر السبت بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.

ونقلت منصة “إيه بي سي 13” المحلية عن إدارة الشرطة ببلدة جيرسي قولها إن عدة عائلات كانت تتناول الطعام في المطعم عندما اصطدمت سيارة تقودها إمرأة مسنة بالمبنى.

اقرأ أيضًا: ستشل العمل الإنساني بغزة.. وكالة أممية تحذر من أي عملية عسكرية برية في رفح

ورجحت شرطة بلدة جيرسي، أن المرأة المسنة كانت قد جاءت لتناول الطعام واختلط عليها الأمر فداست على دواسة الوقود بدلاً من المكابح.

وأشارت السلطات بالمدينة إلى أن أعمار المصابين تتراوح ما بين 16 إلى 76 عامًا.