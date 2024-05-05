تقرير: استمرار نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في أبريل

كشف تقرير مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال، اليوم الأحد، استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في أبريل.

وسجلت قراءة المؤشر في أبريل الماضي 57 نقطة وهي نفس قراءة شهر مارس.

وأشار التقرير إلى أن استقرار القراءة الإيجابية يشير إلى تحسن قوي آخر على أساس شهري في ظروف التشغيل داخل القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة.

وقال التقرير: “تماشيا مع الاتجاه العام الذي شهدناه منذ نهاية عام 2020، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى توسع شهري كبير في الطلبات الجديدة التي تلقتها شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة”.

وأضاف التقرير، أن الأسعار التنافسية والنشاط الترويجي والاستثمار وتوسيع قواعد العملاء، خاصة في السوق المحلية، قد أدت إلى زيادة الطلبات خلال أبريل.

ونتيجة لذلك، ارتفع النشاط التجاري بشكل حاد في بداية الربع الثاني. ووفقا لبيانات القطاعات الفرعية، شهد قطاع الجملة والتجزئة أقوى توسع في الإنتاج”، وفقا للتقرير.