أرباح “مجموعة تداول” تقفز 122% إلى 201.5 مليون ريال بالربع الأول من 2024

قفزت الأرباح الصافية لشركة مجموعة تداول السعودية القابضة، خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 121.9%.

وسجلت الأرباح الصافية للشركة نحو 201.5 مليون ريال، مقابل صافي ربح نحو 90.8 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

وبلغت الإيرادات التشغيلية للشركة 387.6 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 73% مقارنة مع 224.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفع صافي أرباح “مجموعة تداول” بنسبة 119.5% في الربع الأول من 2024، مقارنة بصافي ربح نحو 91.8 مليون ريال في الربع الرابع من 2023.