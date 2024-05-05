مستعمرون متطرفون يقتحمون تل الحمة في الأغوار الشمالية

اقتحم مستعمرون متطرفون اليوم الأحد، تل الحمة في الأغوار الشمالية في فلسطين، لليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف من أهالي المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا” بأن المستعمرين اقتحموا المنطقة لليوم الثاني على التوالي، وقاموا برفع علم دولة الاحتلال فوق التل، بعدما أسسوا مسارًا من أعلاه حتى أسفله.

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يتخوف الأهالي من أن يكون رفع العلم فوق التل، مقدمة لإقامة بؤرة استعمارية في تل الحمة بالأغوار الشمالية.

وخلال اقتحام المستعمرون، مساء أمس السبت، اعتدوا على المواطنين وممتلكاتهم في عدة مناطق بالأغوار الشمالية.