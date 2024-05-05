مصرف الإنماء يقرر توزيع أرباح نقدية بـ 621.4 مليون ريال عن الربع الأول من 2024

قرر مجلس إدارة مصرف الإنماء توزيع أرباح نقدية على مساهمي المصرف عن الربع الأول من العام 2024، وفق بيان لبورصة تداول اليوم الأحد.

ستبلغ القيمة الإجمالية للأرباح الموزعة 621,38 مليون ريال سعودي، ويبلغ عدد الأسهم المستحقة 2,485,558,205 سهم.

وقال البنك، إن أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين ستكون للمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضاف أن المستثمرين الأجانب غير المقيمين سيتم تحويل التوزيعات النقدية عن طريق الوسيط المالي المقيم (عند تحويلها أو قيدها في حسابه البنكي) سوف تخضع لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.