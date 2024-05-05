“أديس القابضة” تفوز بعقد جديد في مصر بقيمة 161 مليون ريال

أعلنت شركة أديس القابضة فوزها بعقد جديد في مصر؛ وإعادة تشغيل 3 من إجمالي 5 منصات تم تعليق عملها مؤقتا في السعودية خلال مدة وجيزة، وفق بيان اليوم الأحد، لبورصة تداول.

وقالت الشركة، إنها تلقت خطاب ترسية مباشر من شركة السويس للزيت “سوكو” في مصر لعقد تشغيل منصة مرفوعة لمدة 21 شهرا في خليج السويس، حيث يُتوقع أن تبدأ العمليات خلال الأسابيع المقبلة.

ووفق البيان، تبلغ قيمة العقد عن المدة المؤكدة 161 مليون ريال سعودي تقريباً.

يأتي العقد الجديد في أعقاب فوز الشركة بعقود في قطر وتايلاند والذي من المقرر أن يبدأ العمل فيها خلال النصف الثاني من عام 2024.

وترفع العقود الجديدة في كل من تايلاند وقطر ومصر إجمالي عدد المنصات المرفوعة المعاد تشغيلها إلى 3 منصات من إجمالي 5 منصات مرفوعة تم تعليق عملها في السعودية مؤخرا.