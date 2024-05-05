شرورة تسجل أعلى درجة حرارة في السعودية بـ40 درجة

سجلت شرورة، اليوم الأحد، أعلى درجة حرارة في السعودية بـ 40 درجة مئوية، يليها مكة المكرمة ووادي الدواسر، بـ 39 درجة.

وأعلن المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم بالسعودية، وشهدت أغلب المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة حيث سجلت كلاً من روضة التنهات، وصحراء الدهناء، والصمان، والأحساء 38 درجة مئوية.

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وجاءت السودة، كأقل درجة حرارة في السعودية اليوم الأحد، حيث سجلت 18 درجة مئوية فقط.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأحد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، وجازان، وعسير.

وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، قد تمتد إلى الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية والجوف.