ترجمة أدلة معايير “سباهي” للغة العربية لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية

أعلن المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية “سباهي”، اليوم الأحد، عن إطلاق مشروع ترجمة أدلة معاييره إلى اللغة العربية، وذلك دعمًا وتعزيزًا لنشر ثقافة جودة الرعاية الصحية باللغة العربية في كافة القطاعات الصحية والمجتمع.

من جانبه، قال مدير عام المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية الدكتور سالم الوهابي، إن المشروع يستهدف تشجيع تعريب الكتب والمصطلحات العلمية والطبية، وذلك للوصول إلى جمهور أكبر من مستفيدي خدمات الرعاية الصحية في السعودية.

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وأكد الوهابي، أن المشروع يُثري حركة التعريب ويُغذّيها بمحتوى عربي متنوع في مجال الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن ترجمة أدلة سباهي يعزز ويطور من جودة تقديم الخدمات الصحية ويُمكّن من المعرفة الدقيقة لكافة المتطلبات باللغة العربية ممّا يُبرز ويُسهم في انتشار كافة الأدلة المرجعية على نطاق واسع.