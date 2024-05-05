200 ريال رسوم خدمة النقل المدرسي في الباحة

أصدرت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، بيانًا اليوم الأحد، تدعو خلاله أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل من خلال برنامج نور، وذلك في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأعلنت شركة تطوير التعليم للنقل التعليمي، اليوم الأحد، أن الخدمة تتطلب تسديد 200 ريال عن كل طالب أو طالبة للعام الكامل ولا تمثل التكلفة الفعلية التي تتكفل بها الدولة، حيث تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل، وضمان عدم حجز المقاعد من قبل فئات لا تستفيد منها بشكل كامل.

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وأوضحت أن هذه الأجور غير مستردة في حال قبول الطلب وتوفير الخدمة، وفي حال عدم قبول الطلب وتوفير الخدمة فسيتم استرداد المبلغ عن طريق نظام سداد.