محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف ترينيداد وتوباغو بفلسطين إحراج لأمريكا وإسرائيل

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

    DAYS
  • 20 - 21
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

5 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف ترينيداد وتوباغو بفلسطين إحراج لأمريكا وإسرائيل

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: اعتراف ترينيداد وتوباغو بفلسطين إحراج لأمريكا وإسرائيل

أعلنت حكومة ترينيداد وتوباغو، الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين المستقلة، واعتبرت أن قرار الاعتراف الذي اتخذته أمرا أخلاقيا وعادلا، وبذلك تنضم ترينيداد وتوباغو إلى كل من جامايكا وباربادوس في الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، إضافة إلى العديد من الدول الأوروبية التي تدرس هذه الخطوة التي تأتي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي جرائمه البشعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حراك دبلوماسي

ومن جانبه قال الدكتور حسين الديك المحلل السياسي الفلسطيني، إن هذا الاعتراف يأتي ضمن الحراك الدبلوماسي التي تقوده الدول العربية منذ فترة طويلة من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية، وهو يساهم في وضع حل الدولتين محل التنفيذ لإنهاء القضية الفلسطينية بشكل يحمي حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.

وأضاف “الديك” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه على الرغم من أن هذه الدولة ليس لها ثقل سياسي واقتصادي وعالمي وليست مؤثرة إقليمياً ودولياً ولكن هذا القرار يضاف إلى الجهود والتقدم نحو الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة وتحول فلسطين من عضو مراقب إلى عضو كامل العضوية.

إحراج لأمريكا

وتابع السياسي الفلسطيني: “خلافاً لما تريده واشنطن وتل أبيب برفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة هذا من جانب ومن جانب آخر الاعتراف يشكل ضغوطا دبلوماسية على الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي أمام الرأي العام الدولي لأن واشنطن التي صوتت بالفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية ها هي تتفاجأ يوميًا بالعديد من الدول التي تعترف أو تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة الأمر الذي يسبب المزيد من الإحراج للإدارة الأمريكية أمام الرأي العام الدولي”.

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