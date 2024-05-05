ضبط 21 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق بالسعودية

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 3 مواطنين وهم محمد هندي الحربي وعبدالعزيز سليمان العلوي وإبراهيم سفر الحربي لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص بمحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية.

كما ضبطت 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة رعي بمحمية الملك سلمان الملكية، ومخالفا آخرا لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية و3 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية.

وضبطت أيضًا مخالفا لنظام البيئة لاقتلاعه الأشجار دون ترخيص في منطقة المدينة المنورة، بالإضافة إلى القبض على 3 مواطنين وهم سعود عودة المسعودي ومحمد سليم المسعودي وعبداللطيف ضيف الله الحربي لارتكابهم مخالفة الصيد دون ترخيص في تبوك.

كما تم ضبط مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في منطقة تبوك، مع ضبط 5 مخالفين لاستغلالهم الرواسب في المنطقة الشرقية، فيما تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.