مدرب لتطوير الذات يوضح كيفية “استثمار الفشل” للنجاح

قدم مدرب تطوير الذات حسن الزهراني، عدة نصائح لمواجهة الفشل، قائلاً، إن أول شيء يجب تقبل الأمر ومعرفة أن كل شخص يمر بحالة فشل والجميع مر بحالات من الفشل في حياته.

وأضاف الزهراني، خلال تصريحات في برنامج “صباح السعودية” على قناة السعودية، أن الفرق بين الناجحين والفاشلين هو أن الناجحين وضعوا الفشل أو هذه التجربة في مكانها السليم ولم يجعلوها نقطة استسلام في حياتهم ولم يهونوا منها بحيث تصبح أمر متكرر في حياتهم.

نصائح يقدمها مدرب تطوير الذات الأستاذ حسن الزهراني في مواجهة الفشل.#صباح_السعودية | #قناة_السعودية pic.twitter.com/VcMmDdhfOd — صباح السعودية🇸🇦 (@SabahAlsaudiah) May 5, 2024

وأكد مدرب تطوير الذات أن على الفرد إدراك أن الجميع يمر بتجارب فشل ومن خلالها يمكن التعلم ومعرفة أسباب الفشل الحقيقي لعدم تكراره وعدم البحث عن الأعذار عند الآخرين ونضع الأعذار للآخرين وننسى أنفسنا.

وتابع: “علينا نسيان الماضي لأن الحياة طويلة وبها كثير من التجارب سواء السلبية التي يجب أن نتعلم منها أو الناجحة والتي يجب تنميها والتعلم منها”.

وحذر من خوف البعض من تكرار التجارب بسبب الفشل ولكن يجب خوض التجارب من أجل التعلم ومواجهة أسباب الفشل.