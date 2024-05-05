القيادة تهنئ ملك هولندا بذكرى يوم التحرير

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك فيليم ألكساندر، ملك هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للملك فيليم ألكساندر، ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.