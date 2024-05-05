460 مليار ريال مساهمة الاقتصاد الرقمي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي

الوئام – خاص

تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوفير خدمات الإنترنت عالية السرعة للمواطنين والشركات، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق التحول الرقمي الذي يعد أحد المستهدفات الأساسية للرؤية.

مستهدفات طموحة

وتستهدف استراتيجية السعودية نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50% ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال سنويًا مع دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في دعم تمكين ومشاركة المرأة في سوق العمل.

القطاع الأكثر نموًا

ويعد قطاع الاتصالات في السعودية الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل معدل نمو بلغ 10%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في عام 2023 بما يعادل إلى 460 مليار ريال.

توطين الوظائف

وتوسعت جهود توطين الوظائف في القطاع بشكل ملحوظ، حيث تم توطين 14 مهنة في القطاع اللوجستي، وبلغ معدل توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات 65% بما يتجاوز المستهدفات المقررة وفق الخطة الزمنية.

كما تم توفير عدد كبير من الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث بلغ إجمالي الوظائف المتاحة 354 ألف وظيفة وهو عدد كبير مقارنة مع عدد الموظفين في قطاع الثقافة الذي يبلغ أكثر من 216 ألف موظف، وهو بالطبع أقل من الفرص الوظيفية في قطاع السياحة الذي وصل عدد الوظائف فيه إلى 913 ألف وظيفة، وهو القطاع الرائد في السعودية.

نمو الاقتصاد الرقمي

وقد ساهمت المشاريع الرقمية والمبادرات التقنية ضمن الرؤية السعودية في تسريع تبني التقنيات الحديثة في خدمات الحكومة الرقمية، الأمر الذي أدى إلى نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية بمعدل يفوق 3 أضعاف معدل نمو الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.

وبلغ حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية حوالي 460 مليار، مقارنة مع خط الأساس البالغ 298 مليار ريال كما نمت الوظائف من 200 إلى 354 ألف وظيفة خلال سبع سنوات.

وزاد حجم الاستثمار الجريء في المجال التقني إلى أكثر من 1.4 مليار دولار مقابل 100 مليون دولار قبل انطلاق الرؤية، كما تجاوزت مساهمة الحوسبة السحابية في الناتج المحلي 26 مليار ريال.

كذلك ارتفع عدد شركات التقنية المالية في السعودية من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، بينما استقطب القطاع استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في السنوات الخمس الأخيرة.