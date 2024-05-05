460 مليار ريال مساهمة الاقتصاد الرقمي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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فريق التحرير

5 مايو 2024

460 مليار ريال مساهمة الاقتصاد الرقمي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي

اقتصاد
460 مليار ريال مساهمة الاقتصاد الرقمي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي

الوئام – خاص

تسعى رؤية السعودية 2030 إلى تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتوفير خدمات الإنترنت عالية السرعة للمواطنين والشركات، بما يسهم في تعزيز الابتكار ودعم النمو الاقتصادي، لتحقيق التحول الرقمي الذي يعد أحد المستهدفات الأساسية للرؤية.

مستهدفات طموحة

وتستهدف استراتيجية السعودية نمو قطاع تقنية المعلومات بنسبة 50% ورفع مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 50 مليار ريال سنويًا مع دعم جهود توطين التقنية في المملكة من خلال رفع نسبة توطين القوى العاملة لتبلغ 50% إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية والمساهمة في دعم تمكين ومشاركة المرأة في سوق العمل.

القطاع الأكثر نموًا

ويعد قطاع الاتصالات في السعودية الأكبر والأسرع نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجل معدل نمو بلغ 10%، وارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.8% في عام 2023 بما يعادل إلى 460 مليار ريال.

توطين الوظائف

وتوسعت جهود توطين الوظائف في القطاع بشكل ملحوظ، حيث تم توطين 14 مهنة في القطاع اللوجستي، وبلغ معدل توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات 65% بما يتجاوز المستهدفات المقررة وفق الخطة الزمنية.

كما تم توفير عدد كبير من الوظائف في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث بلغ إجمالي الوظائف المتاحة 354 ألف وظيفة وهو عدد كبير مقارنة مع عدد الموظفين في قطاع الثقافة الذي يبلغ أكثر من 216 ألف موظف، وهو بالطبع أقل من الفرص الوظيفية في قطاع السياحة الذي وصل عدد الوظائف فيه إلى 913 ألف وظيفة، وهو القطاع الرائد في السعودية.

نمو الاقتصاد الرقمي

وقد ساهمت المشاريع الرقمية والمبادرات التقنية ضمن الرؤية السعودية في تسريع تبني التقنيات الحديثة في خدمات الحكومة الرقمية، الأمر الذي أدى إلى نمو الاقتصاد الرقمي في السعودية بمعدل يفوق 3 أضعاف معدل نمو الاقتصاد الرقمي على مستوى العالم.

وبلغ حجم الاقتصاد الرقمي في السعودية حوالي 460 مليار، مقارنة مع خط الأساس البالغ 298 مليار ريال كما نمت الوظائف من 200 إلى 354 ألف وظيفة خلال سبع سنوات.

وزاد حجم الاستثمار الجريء في المجال التقني إلى أكثر من 1.4 مليار دولار مقابل 100 مليون دولار قبل انطلاق الرؤية، كما تجاوزت مساهمة الحوسبة السحابية في الناتج المحلي 26 مليار ريال.

كذلك ارتفع عدد شركات التقنية المالية في السعودية من 89 شركة في 2022 إلى نحو 200 في 2023، بينما استقطب القطاع استثمارات تجاوزت 4 مليارات ريال في السنوات الخمس الأخيرة.

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