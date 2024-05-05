تدخل طبي عاجل ينقذ سيدة تعرضت لحادث مروري مروع في عنيزة

أعلن تجمع القصيم الصحي، اليوم الأحد، عن نجاح أطباء مستشفى الملك سعود بعنيزة، في إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 35 عامًا، بعد تعرضها لحادث مروري مروع نتج عنه إصابات وكسور في عدة أماكن متفرقة.

وذكر تجمع القصيم الصحي، أن المريضة وصلت إلى مستشفى الملك سعود بعد تحويلها من مستشفى المذنب العام، وأجري لها فور وصولها جملة من الفحوصات والأشعة، بينت وجود كسر مفتت بعظمة الفخذ الأيسر، وكسر بأعلى عظمة الساق واليد، وكسور بعظام القدم اليسرى، وكسر بعظام الوجه وكسر في الفقرة القطنية الثانية.

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وقرر الفريق الطبي المشرف على حالتها، بعد معاينة نتائج الفحوصات إجراء تدخل جراحي عاجل، لتثبيت كسر عظمة القمة بواسطة مسمار طبي نحاسي تشابكي، وتثبيت كسر أعلى عظمة ساق اليد بواسطة مسامير وعلاج تحفظي لباقي الكسور.

وخضعت المريضة لبرنامج جلسات العلاج الطبيعي والتأهيلي بشكل ناجح بعد إجراء التدخل الجراحي، مكنها من استعادة صحتها والتئام الكسور بصورة جيدة، وبعد تأكد الفريق الطبي من سلامتها إذن لها بالخروج وهي تتمتع بصحة جيدة ولله الحمد.