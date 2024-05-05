تنفيذ 872 صفقة بالبورصة العقارية اليوم الأحد

نفذت البورصة العقارية، اليوم الأحد، 872 صفقة بقيمة إجمالية تخطت 634,7 مليون ريال على مساحات متداولة نحو 11,7 مليون متراً مربعاً.

وجاءت 3 أحياء من العاصمة السعودية الرياض، بين الأحياء الأكثر تداولا خلال اليوم، وهي: لبن، نمار، والوسام.

الأحياء الأكثر تداولاً اليوم:

*لبن، الرياض: بلغت قيمة الصفقات 35,7 مليون ريال.

* نمار، الرياض: بلغت قيمة الصفقات 20,8 مليون ريال.

*البدرية, الهفوف بمحافظة الأحساء: بلغت قيمة الصفقات 15,3 مليون ريال.

*الحمدانية, جدة: بلغت قيمة الصفقات 13.8 مليون ريال.

*الوسام، الرياض: بلغت قيمة الصفقات 6,1 مليون ريال.