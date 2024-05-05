حجم المساعدات الإغاثية السعودية لقطاع غزة

كشف المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلي، حجم المساعدات السعودية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، وأوضح، أن الحملة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تابعت عملها لتقديم المساعدات للأشقاء في غزة، كما استمر الجسر الجوي والجسر البحري.

وشدد المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان، على أن عدد الطائرات التي تم إرسالها بلغت 48 طائرة حملت على متنها حوالى 890 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية، كما وصلت 6 بواخر محملة بـ4966 طنًّا من المساعدات الغذائية والإيوائية إلى ميناء بورسعيد؛ تمهيدًا لنقلها برًّا إلى العريش ورفح، وقارب الوزن الإجمالي لحجم المساعدات إلى 6 آلاف طن.