المالية: تمويل عجز الموازنة بالربع الأول من 2024 عن طريق الديون

أظهر تقرير وزارة المالية عن أداء الميزانية العامة للربع الأول 2024، أنه تم تغطية العجز في موزانة الفترة من خلال الديون.

وحسب التقرير، بلغ العجز – أي الفرق بين الإيرادات والمصروفات – نحو 12.4 مليار ريال، ولم يتم تغطية أي منها من خلال الاحتياطيات الحكومية وإنما تم تغطية كافة المبلغ من خلال الديون.

وبلغت الاحتياطيات العامة للدولة 391,9 مليار ريال، في نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع الدين العام للمملكة بنهاية الربع الأول (شامل الدين الداخلي والخارجي) إلى 1,1 تريليون ريال مقارنة مع 1,05 تريليون ريال في بداية الفترة.