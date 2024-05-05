5 ميزات جديدة في سناب شات

كشفت تسريبات جديدة عن حصول تطبيق سناب شات على ميزات جديدة أبرزها السماح للمستخدمين بتعديل الرسائل بعد إرسالها خلال مدة تصل إلى 5 دقائق من لحظة الإرسال، لكن تلك الميزة ستتوفر للمشتركين في خدمات Snapchat Plus.

وسيحصل التطبيق أيضًا على مساعد My AI الذي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي يوفر للمستخدمين إمكانيات جديدة لضبط التذكيرات، إذ سيكون بالإمكان ضبط التذكيرات من خلال التواصل مع المساعد مباشرة أو صنع تذكيرات في المحادثات التي يجريها المستخدم مع المستخدمين الآخرين للتطبيق.

بالإضافة إلى صنع صور تعبيرية مميزة، يمكن فيها تعديل العديد من عناصر الصورة جراء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

كل ذلك مع توافر رموز تعبيرية جديدة، وميزات إضافية لتعديل الصور عبر تقنية 90s AI Lens، بالإضافة إلى إتاحة طريقة جديدة للتفاعل مع الآخرين من خلال رموز للتلويح باليد تظهر على الخارطة عند المرور بموقع معين، الأمر الذي يمكنهم من مشاركة الموقع بطريقة مميزة.