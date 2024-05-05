سعر موقف سيارة يثير صدمة في أمستردام

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 20 - 21
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    معرض لايف السعودية للسكك الحديدية والتنقل في السعودية 2024

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فريق التحرير

5 مايو 2024

سعر موقف سيارة يثير صدمة في أمستردام

منوعات
سعر موقف سيارة يثير صدمة في أمستردام

تُعرض مساحة لوقوف السيارات متاخمة لحديقة فوندل بارك الشهيرة، أكبر مساحة خضراء في أمستردام، للبيع بمبلغ يقرب من نصف مليون يورو، وهو سعر أثار صدمة في هولندا، حيث أدت أزمة إسكان حادة إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وذكرت هيئة “آر تي إل” الإعلامية الهولندية أن هذه المساحة لركن السيارة، المعروضة مقابل 495 ألف يورو على موقع “فوندا” Funda العقاري، هي أغلى مكان لوقوف السيارات في البلاد.

تبلغ مساحة موقف السيارات 18 متراً مربعاً بحسب الإعلان الذي نشرته الوكالة العقارية “ي. هويله” J. Heule، وتقع في مجمع مسوّر و”في شارع التسوق الأكثر شهرةً وتميّزاً في هولندا”.

يمكن أيضاً استئجار الموقف الواقع في شارع بي. سي. هوفسترات P.C Hooftstraat، على مقربة من متحفي رايكميوزيم Rijksmuseum وفان غوخ Van Gogh، مقابل 750 يورو شهرياً.

وأثار هذا الإعلان صدمة في البلاد التي تعاني بشدة من أزمة إسكان، إذ إن السعر المطلوب لموقف السيارات هذا يتخطى معدل سعر السكن في هولندا والبالغ 430 ألف يورو بحسب لتقرير نُشر في نهاية عام 2023.

وأشارت دراسة أخرى في العام نفسه إلى وجود نقص بنحو 390 ألف وحدة سكنية في هولندا التي تسجل أحد أعلى معدلات الكثافة السكانية في أوروبا.

كما لم تضمّ أمستردام أي مسكن متاح للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم من ذوي الدخل المتوسط في عام 2023، بحسب موقع “هيبوثيكر” Hypotheker.

بالإضافة إلى الأسعار المرتفعة، أشارت “آر تي إل” إلى أن الكثير من أماكن وقوف السيارات في مراكز المدن في هولندا قد أُغلقت لجعل هذه المناطق أقل جاذبية للسيارات.

وأشارت الهيئة إلى أن مواقف السيارات “أصبحت نادرة أكثر فأكثر، وبالتالي فإن قيمتها تتزايد، لكن مثل هذا المكان لا يساوي بالطبع نصف مليون يورو”.

غير أن وكالة العقارات J. Heule عارضت هذا الرأي، مشيرة إلى أن الحي الذي تباع فيه المنازل بملايين اليورو، مليء أيضاً بالشقق والسيارات باهظة الثمن.

 

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