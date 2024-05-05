“سفن جلالة الملك” تشارك بالتمرين البحري لدول البحر الأحمر في قاعدة الملك فيصل

انطلق في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي تمرين “الموج الأحمر 7” بمشاركة أفرع القوات المسلحة، بما في ذلك القوات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى وحدات من حرس الحدود، وذلك بالتعاون مع الدول المطلة على البحر الأحمر وهي: الأردن، ومصر، وجيبوتي، واليمن.

أهداف التمرين

ووفق قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن منصور بن سعود الجعيد، يهدف التمرين إلى تعزيز الأمن البحري للدول المطلة على البحر الأحمر، وحماية المياه الإقليمية، من خلال تطبيق الفرضيات التي تم التخطيط لها في ثلاثة مؤتمرات تخطيط، شارك فيها ضباط من جميع الدول المشاركة.

نطاق التدريبات

خلال خمسة أيام، ستنفذ القوات المشاركة مفاهيم عسكرية حديثة تشمل محاضرات استراتيجية وتدريبات عملية تحاكي بيئات قتالية مختلفة، مثل الحروب السطحية والجوية والإلكترونية، والتصدي لهجوم بالزوارق السريعة، وتدريبات الأمن البحري مثل حماية خطوط الملاحة ومكافحة التهريب والإرهاب والقرصنة والهجرة غير الشرعية.

الوسائل المستخدمة

تشمل الوسائل المستخدمة في التمرين “سفن جلالة الملك” والطائرات العمودية وزوارق التصدي السريع ومشاة البحرية وقوات الأمن البحرية الخاصة، بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الطائرات القتالية.