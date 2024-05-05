سعد اللذيذ: الانضمام للدوري السعودي بات هدفًا لنجوم العالم

أكد سعد اللذيذ نائب رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن من أهم نتائج برنامج استقطاب اللاعبين هي أن نجوم العالم أصبح هدافهم الانضمام للدوري السعودي.

وقال اللذيذ في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “اطلقت دوري المحترفين استراتيجيتها للتحول من أجل وضع الدوري السعودي ضمن أفضل 10 دوريات في العالم”.

وتابع: “وهذه الاستراتيجية بها 6 ركائز، وأهمها استقطاب لاعبي نخبة للدوري السعودي، وعندما بدأنا في العمل على استراتيجية استقطاب اللاعبين كان لابد أن نتعرف على التحديات والوضع الراهن وقتها”.

وأكمل: “وتم تحديد 6 تحديات متواجدة في ممارسات استقطاب اللاعبين، وكان من أهمهما عدم وجود أهمية منظمة وواضحة لاستقطاب اللاعبين العالميين للسعودية، ومتوسط أعمار عالي للاعبين المستقطبين بالدوري السعودي، وقلة المواهب في الدوري السعودي، والمنزاعات في الرواتب والتأخر فيها، وأيضًا تكاليف إنهاء العقود الكبيرة والمُكلفة للأندية في الدوري”.

وعن أهداف برنامج الاستقطاب قال: “هي زيادة إيرادات الدوري السعودي، وخلق بيئة احترافية جاذبة لأفضل لاعبي العالم”.

وأضاف: “عمليات استقطاب مبنية على تحليل البيانات الفنية لضمن قيمة للدوري السعودي، ليكون من ضمن أفضل 10 دوريات في العالم، تحسين الأداء الفني داخل الملعب”.

وأضاف: “برنامج الاستقطاب يتيح الفرصة للأندية للتعرف على اللاعبين، والبرنامج ليست مهمته توجيه أي لاعب معين لأي نادي، والأندية هي من تقوم باختيار اللاعبين، وهذا موثق لدينا من الأندية والإدارة الفنية والمالية في الرابطة”.

وأكمل: “وفي حال وقوع الاختيار والموافقة على التفاوض مع لاعب، والتوافق معه على ماحدد له من ميزانية، يعطى الأندية صلاحية التفاوض مع هذا اللاعب، بمحددات معينة ومبالغ معينة مبنية على تقييم قيمة اللاعب وأيضًا الميزانية المتاحة له”.

وواصل: “البرنامج استقطب 97 لاعبًا، واليوم دعمنا في المفاوضات مايزيد عن 10 لاعبين، وباقي اللاعبين تمت المفاوضات بشكل مباشر من الأندية، وذلك بعدما نعطي صلاحية التفاوض، أما بالنسبة لمراجعة العقود فأن الرابطة تعمل بشكل كبير على هذا الأمر، وراجعنا من بداية البرنامج أكثر من 200 عقد، مابين عقود وكلاء ولاعبين”.

وأكد: “من أهم النتائج وهو أمر ليس من المستغرب أن يكون من ضمن أهداف نجوم العالم؛ الانضمام للدوري السعودي، أو نادي سعودي، وهذا الأمر وجدنا به مقاومة كبيرة من النجوم في الصيف الماضي، وأصبح ذلك غير موجود الآن، والتواصل مع الأندية والنجوم أنفسهم يتم بشكل كبير، وواحد من الخيارات المتواجدة لديهم هو الانضمام للدوري السعودي”.