السعودية في طريق إنقاذ توأم سيامي جديد )قصة في صورة(

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

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    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
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    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
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    مايو - مايو

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    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
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    مايو - مايو

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    12:00
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    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
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    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

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    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

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    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

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  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

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  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

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  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

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  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

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  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

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فريق التحرير

5 مايو 2024

السعودية في طريق إنقاذ توأم سيامي جديد )قصة في صورة(
محليات
السعودية في طريق إنقاذ توأم سيامي جديد )قصة في صورة(

بعبارة “الله يحفظك” على مقدمة الطائرة التي أقلتهما إلى الأراضي السعودية، اليوم الأحد، يراود الأمل التوأم السيامي الفلبيني “عائشة وأكيزا”، وقد وصلا إلى العاصمة الرياض بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما.

ريادة السعودية في جراحات التوأم السيامي

نجحت السعودية إلى الآن في إجراء 60 جراحة فصل توائم، وفحص 130 حالة أخرى تمهيدًا لإخضاعها للجراحة، لتتربع طبيًا على عرش ريادة هذا النوع من الجراحات الدقيقة، بتاريخ يعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

ويقود هذه الجهود الوزير السابق والجراح العالمي الشهير الدكتور عبدالله الربيعة، صاحب أول جراحة من هذا النوع داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي الرياض في 31 ديسمبر 1990، بينما تولي القيادة في السعودية اهتمامًا بالغًا تجلى في إنشاء البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والذي نجح حتى الآن في تدريب كوادر عالية الاحترافية، تشارك خبراتها في 25 دولة مختلفة، وفق تصريحات سابقة لـ”الربيعة”.

ويعد هذا البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم، الذي يتكفل بجميع نفقات العملية والعلاج والتأهيل لما بعد العملية، إلى جانب استضافة والدي التوائم القادمين من الخارج، وهو من العلامات الفارقة لمكانة السعودية عالميًا.

عائشة وأكيزا.. أمل جديد

وضمن أعمال هذا البرنامج، استقبل التوأم السيامي الفلبيني ووالديه اليوم فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يشرف على عملية نقلهما إلى المملكة، وذلك في حضور مساعد وزير الخارجية الفلبيني ماردوميل سيلو ميليكور، ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد قوردون، حيث حظيت عملية النقل باهتمام رسمي كبير.

ووصل التوأم إلى العاصمة الرياض على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، تمهيدًا لإجراء الفحوصات والبدء في تنفيذ العملية.

ورفع رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى الخدمات الطبية، بينما أعربت أسرة التوأم الفلبيني عن شكرها وامتنانها لاستقبالهم الحار في السعودية، وطلبوا من الله حفظ هذه البلاد وأمنها.

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