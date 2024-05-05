السعودية في طريق إنقاذ توأم سيامي جديد )قصة في صورة(

بعبارة “الله يحفظك” على مقدمة الطائرة التي أقلتهما إلى الأراضي السعودية، اليوم الأحد، يراود الأمل التوأم السيامي الفلبيني “عائشة وأكيزا”، وقد وصلا إلى العاصمة الرياض بأمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما.

ريادة السعودية في جراحات التوأم السيامي

نجحت السعودية إلى الآن في إجراء 60 جراحة فصل توائم، وفحص 130 حالة أخرى تمهيدًا لإخضاعها للجراحة، لتتربع طبيًا على عرش ريادة هذا النوع من الجراحات الدقيقة، بتاريخ يعود إلى تسعينيات القرن الماضي.

ويقود هذه الجهود الوزير السابق والجراح العالمي الشهير الدكتور عبدالله الربيعة، صاحب أول جراحة من هذا النوع داخل مستشفى الملك فيصل التخصصي الرياض في 31 ديسمبر 1990، بينما تولي القيادة في السعودية اهتمامًا بالغًا تجلى في إنشاء البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، والذي نجح حتى الآن في تدريب كوادر عالية الاحترافية، تشارك خبراتها في 25 دولة مختلفة، وفق تصريحات سابقة لـ”الربيعة”.

ويعد هذا البرنامج الوحيد من نوعه على مستوى العالم، الذي يتكفل بجميع نفقات العملية والعلاج والتأهيل لما بعد العملية، إلى جانب استضافة والدي التوائم القادمين من الخارج، وهو من العلامات الفارقة لمكانة السعودية عالميًا.

عائشة وأكيزا.. أمل جديد

وضمن أعمال هذا البرنامج، استقبل التوأم السيامي الفلبيني ووالديه اليوم فريق متخصص من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يشرف على عملية نقلهما إلى المملكة، وذلك في حضور مساعد وزير الخارجية الفلبيني ماردوميل سيلو ميليكور، ورئيس الصليب الأحمر الفلبيني ريتشارد قوردون، حيث حظيت عملية النقل باهتمام رسمي كبير.

ووصل التوأم إلى العاصمة الرياض على متن طائرة الإخلاء الطبي الجوي التابعة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، تمهيدًا لإجراء الفحوصات والبدء في تنفيذ العملية.

ورفع رئيس الفريق الطبي الدكتور عبدالله الربيعة شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، مؤكدًا أن هذا البرنامج يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ورفع مستوى الخدمات الطبية، بينما أعربت أسرة التوأم الفلبيني عن شكرها وامتنانها لاستقبالهم الحار في السعودية، وطلبوا من الله حفظ هذه البلاد وأمنها.