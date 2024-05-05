الأسرة مَدرسة القيم والاهتمام بالطفل

شوقية بنت محمد الأنصاري – كاتبة وأديبة ومشرف تربوي في وزارة التعليم

يولد الأبناء بومضة في صفحة بيضاء جديدة من كتاب سيرة الأسرة المجيدة، فتتشكّل هويتهم وصفاتهم وطبائعهم من مَدرستهم الأبوية الحياتية، فالأهل هم غراس النبتة الأساسية والسقاية والرعاية لزرع مِن الصّغار يثمر، وكنز على مرّ السنين نوره بالخير يتوهّج؛ فالأسرة مدرسة القيم وما طاب من الأخلاق والشيم، وفي ظلالها تنمو المهارات الإبداعية والقيادية المرشدة الحصينة.

وما زال اهتمام كثير من الأسر ينصب في الإنفاق على متطلّبات الحياة من مأكل ومشرب، لكن التربية في مفهومها أشمل من هذا التوجّه الذي بات ينحرف مع تسارع لغة الرفاهية والترف، لتشمل التربية الجانب النفسي والأخلاقي للطفل قبل الجانب المادي، وكلما كان الأهل أتقياء وبارّين بأهليهم، أثمر جزاء البر والإحسان ببر أبنائهم وطاعتهم لهم.

فتربية الأطفال على هذا النهج من استدامة حضوره بالمجلس الأسري، مسألة مهمّة ترتكز على منظومة القيم الدينية والمعرفة العربية والمهارات الإبداعية، فجيل اليوم هم شباب المستقبل، ونوابغ الهمّة لقيادة نهضة الأمة، بهذه الصالونات الثقافية تكفل الأسرة الضمان الفكري لأبنائها عن كل مفاسد أخلاقية وعقائدية، باتت تغزو حياة البشر، وخلقت جيلا لا يفقه سوى التنمّر والضّجر، فالأبناء نعمة الله وزينة الحياة، وهم امتداد لأرواح الوالدين، فيلمحون بهم ذواتهم، ويشعرون بالفخر عند بلوغ أهدافهم.

وفي الجانب النثري، أخذت الوصايا ورسائل الأبوية جانبا محركا في نبوغ الأبناء نحو الوعي والقيادة الناجحة، وجاء عن العباس بن عبدالمطلب لابنه عبدالله، رضي الله عنهما: “يا بني، إن أمير المؤمنين -يعني عمر بن الخطاب- يُدْنيك، فاحفظ عني ثلاثًا: لا تُفشينَّ له سِرًّا، ولا تغتابنَّ عنده أحدًا، ولا يطَّلِعَنَّ منك على كذبة”، وقال الإمام أحمد لابنه: “يا بني، انْوِ الخير، فإنك لا تزال بخير ما نويتَ الخيرَ”.

إذا كان مِن السّهل على الأدباء تأسيس صالوناتهم الأدبية ليجدوا فيه متنفّسا جديدا لإبداعهم، فكيف بالطفل الذي لا تسع إبداعه حاضنته المدرسية أو تتنبّأ له مدرسة أمه الحقيقية، إنني في كل جمعة من الأسبوع أتتبع ظهور أبناء وأحفاد مجلس الشيخ عبدالمحسن الراجحي، فتأخذني مخيلتي التربوية كمعلّمة بين هؤلاء النجباء لأقبّل رأسهم لجمال حضورهم بين الأدباء والعلماء، وكيف زهت لغتهم رغم قلّة خبرتهم في مجلس محفز لهم للتفكير والمحاكاة الصادقة الشريفة لنماذج وطنية قدّمت للوطن الكثير، وهذا الطفل يتأملهم ويقدّم لهم التقدير.

وفي التتبع لحراك المؤسسات الحكومية في جذب هؤلاء الأطفال البارعين في الخطابة والحوار المبدعين في الإقناع ولغة الفصاحة، نجدها ميسورة الحضور معدودة الشهور، تشكلت في مجلس الحوار الطفولي الذي تنظمه مجلس شؤون الأسرة، وفي لقاءات هيئة الأدب للأطفال المثقفين، أما أن تجد مجلسا أسبوعيا يستحضر الطفل ركيزة لمحاوره، فهذا لا تجده سوى في صالون الراجحي للطفل المثقّف، والذي تمضي اتجاهاته الثقافية منبثقة من توجّهات الرؤية الوطنية، ويمكننا حصرها من زاوية اهتمامي بإبداع الطفل في عدة نقاط:

* تعزيز هوية اللغة العربية من خلال تنمية الإبداع اللغوي للمشاركين، فيتنوّع دور الطفل تارة بقراءة القرآن الكريم أو رواية حديث أو إلقاء قصيدة وخطبة ارتجالية واعظة، ليعتاد لسانه البيان الفصيح، ويتنافس مع أقرانه الذين تتفاوت أعمارهم من خمس سنوات وأكبر في المحاكاة، وإظهار صوته ببراعة لغوية تبرهن إبداعه.

* تنمية ثقة الأطفال وصقل شخصياتهم القيادية المستقلة، وتحفيز مؤشّرات الإبداع لديهم بالمحاكاة والانبهار لتلك الدهشة التي تستثيرها الحلقات المعرفية المتجدّدة أمام أعينهم، وهي كفيلة في تقدير ذواتهم وتعهدهم لها بالتبادل النافع والإثراء الواعي في حاضنة ثقافية آمنة، فيزداد يقينهم بركيزة العلم في حياتهم العزيزة الهانئة بالكرامة والقيم، حتى وإن كان فقيرا لا يحمل سوى الكتاب والقلم.

* استدامة مظاهر القدوة وتجليات إنسانيتها، يبدأها الطفل عند كل مجلس أسبوعي بترديد دعوة صادقة لأجداده، ويستشعرها من خلال لغة تقدير الضيوف لكرم والده وتكريم جلّاسه، وتحتضنه النظرة الحانية الأبوية في كل مرة يُحْيِي مجالسهم الثقافية بصوت بلاغته العربية، فهذه المواقف الحياتية هي الحاضنة الأولى لإبداع الأطفال وتنوّع أدوارهم وتجدد معرفتهم بالزوار، وتزيدهم يقينا أن بصمة الإنسان في جميل الأثر.

وفي نهاية هذا المقال، نستشرف المستقبل الثقافي والقيادي للطفل المثقّف وبراعته الحضورية تؤهله لقيادة الرؤية السعودية، في ظل الحاضنة الأسرية الواعية المتحضّرة، وفي ظل مؤسسات تربوية وثقافية تمضي في أهدافها لاحتضان المواهب النابغة واستثمارهم لتحولات ثقافية في خارطة الإبداع الأدبي والعلمي والإنساني، وذلك من خلال:

– تخصيص جائزة تحت مظلة وزارة الثقافة للصالونات الثقافية الخاصة والحكومية ومقاهي الشريك الأدبي التي احتضنت مواهب الطفولة وجعلت حضورها ضمن استدامة خطتها التثقيفية.

– تفعيل المشاركة التنموية لصالونات الطفل الثقافية في السعودية مع الجهات المختصة الحكومية بعقد شراكات استراتيجية مع مدارس التعليم العام، ومجلس شؤون الأسرة، وحقوق الإنسان، وتفعيل حضور نخب الأطفال البارعين على مستوى النطاق العالمي لمشاركة تجاربهم الثقافية المتنوّعة.