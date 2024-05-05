“الأمن العام” يضبط عدداً من المتسولين في منطقة الرياض

ألقى الأمن العام القبض على عدد من المتسولين في منطقة الرياض، وذلك ضمن مواصلة الجهات الأمنية حملاتها الميدانية المكثفة في كافة مناطق المملكة.

وتم رصد وضبط رجل من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر من خلال بيع علب الماء أمام إحدى الإشارات المرورية، وامرأة من الجنسية البنجلاديشية تقوم بالتسول بشكل غير مباشر أمام إحدى الإشارات المرورية.

كما تم رصد وضبط رجل من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر في إحدى محطات الوقود وذلك من خلال بيع المعطرات، وشخص من الجنسية البنجلاديشية يقوم بالتسول بشكل غير مباشر في إحدى الإشارات المرورية عن طريق مسح زجاج المركبات.

وأهاب الأمن العام الجميع بالإبلاغ عن المتسولين على رقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وعلى رقم 999 في بقية مناطق المملكة، مضيفاً: “شعارنا دائماً.. لا تعطيهم، ومعاً نكافح التسول”.