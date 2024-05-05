أكاديمي لـ”الوئام”: حل أزمة ليبيا سيكون مِن الخارج في ظل اختلاف الرؤى الداخلية

تعيش ليبيا حالة من الجمود السياسي وسط اختلافات سياسية بين العديد من الأطراف دون حل، ما أجبر عبدالله باثيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، على تقديم استقالته.

ووسط تفاؤلات بالمبعوثة الأممية الجديدة، ماذا عن الحلول الكفيلة بتحقيق التوازن في المَشهد الليبي؟

يقول الدكتور يوسف الفارسي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة الليبية، إنّ “المشهد الليبي يشهد حالةً من الجمود، عقب تقديم عبدالله باثيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، استقالته، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمل خلال الفترة المقبلة أن تكون هناك حالة مِن التعاون من كلّ الأطراف الداخلية والخارجية في ليبيا للتقارب مع ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية الجديدة، عن طريق عقد سلسلة اجتماعات مكثّفة وتوافر النيّة الصادقة للتقارب من قِبل الأطراف السياسية والعسكرية الفاعلة لحلحلة الأزمة”.

ويُضيف يوسف الفارسي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “مسألة إحداث تقارُب على الصعيد الداخلي في ليبيا باتت أمرا صعبا، في ظلّ صراعات المليشيات وحاملي السّلاح، لكنها ليست مستحيلة، خصوصا أنَّ لغة الحوار والنَّفَس الطويل في تقريب وجهات النظر سيُسفران في نهاية المطاف عن حلول وسط للتقارُب بين مختلف الأحزاب والأطياف الليبية، وإجراء أي استحقاق انتخابي قادم وتجاوُز المحطات الخلافية لأجل صالح ليبيا”.

ويُتابع الأكاديمي الليبي أنّ “الحل السياسي لأزمة ليبيا لن يكون من الداخل، لوجود العديد مِن الاختلافات والمصالح، بينما توحيد الرؤية الدولية بشأن الحل في ليبيا سيكون السبيل الأقرب للحل خلال المرحلة المقبلة”.