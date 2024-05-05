الأهلي يُعلن تشخيص إصابه لاعبه وغيابه عن مباراة الهلال

أعلن النادي الأهلي، عن تشخيص إصابة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، هيثم عسيري قبل مواجهة الهلال في الدوري السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال غدًا الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ونشر الأهلي عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس” كالتالي: “أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب هيثم عسيري، تعرضه لإصابة في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني تحت 23 سنة في منافسات كأس آسيا 2024”.

وأشار النادي إلى أن من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي لعودته إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة القادمة.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 27 لقاء، وتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره بالبطولة.

في الجانب الآخر يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 55 نقطة، حيث فاز الراقي في 16 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما هُزم في 6 مباريات.