تحت رعاية وزير الداخلية.. انطلاق مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية الثلاثاء المقبل

تستضيف المديرية العامة للدفاع المدني، في فندق الإنتركونتيننتال بمدينة الرياض خلال الفترة (7-8 مايو 2024م)، مؤتمر المنظمة الدولية للحماية المدنية.

يجمع المؤتمر، الذي يقام تحت إشراف الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ممثلين عن أكثر من 20 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي لرياضة الإطفاء والإنقاذ والأمانة العامة للمنظمة الدولية للحماية المدنية.

يهدف المؤتمر إلى تعزيز قدرات الدول الأعضاء في التصدي لحالات الطوارئ المختلفة على الصعيدين الاستراتيجي والتشغيلي. كما يركز على تعزيز معايير السلامة المهنية للعاملين في مجال الدفاع المدني، وتوجيه الانتباه نحو مسببات المخاطر والإجراءات الفعّالة لمواجهتها.