محلل سياسي لـ”الوئام”: المخاوف تتنامى بين اللبنانيين من احتمال توسُّع رقعة الحرب بالجنوب

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  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للخدمات اللوجستية الذكية 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 19
    مايو - مايو

    مهرجان الورد الطائفي 2024

    8:AM -11:45PM
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للبلاستيك والصناعات البتروكيماوية والمعرض السعودي للطباعة والتغليف

    12:00
  • 6 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتصنيع والخدمات اللوجستية الذكية

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    معرض الإضاءة والصوت

    12:00
  • 7 - 9
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتسلية والتشويق

    12:00
  • 11 - 13
    مايو - مايو

    معرض الذكاء الاصطناعي

    12:00
  • 11 - 16
    مايو - مايو

    المستقبل الذكي

    12:00
  • 12 - 14
    مايو - مارس

    معرض الأخشاب

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    مؤتمر الشرق الأوسط الدولي للمعدات الصناعية في قطاع الطاقة

    12:00
  • 13 - 18
    مايو - مايو

    ملتقى الجودة الدولي

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    معرض الشرق الأوسط للدواجن 2024

    12:00
  • 13 - 15
    مايو - مايو

    ملتقى الابتكار التكنولوجي الصحي الثاني

    12:00
  • 14 - 17
    مايو - مايو

    المعرض السعودي للتطوير والتمليك العقاري

    12:00
  • 16 - 18
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي

    12:00
  • 20 - 24
    مايو - مايو

    معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر 2024

    8:AM -11:45PM
  • 20 - 22
    مايو - مايو

    مؤتمر مستقبل الطيران

    12:00
  • 21 - 22
    مايو - مايو

    الملتقى العالمي للهيدروجين

    12:00
  • 21 - 23
    مايو - مايو

    معرض الأغذيه السعودي

    12:00
  • 23 - 25
    مايو - مايو

    جوانا الدولي للسيارات 4

    12:00
  • 26 - 28
    مايو - مايو

    المعرض الدولي للقطاع غير الربحي

    12:00
  • 28 - 29
    مايو - مايو

    منتدى مستقبل السياحة

    12:00
  • 30
    مايو

    اليوم العالمي للتصلب اللويحي المتعدد 2024

    8:AM -11:45PM
  • 4 - 7
    يونيو - يونيو

    المعرض الدولي السعودي للرياضة ومستلزماتها

    12:00
  • 25 - 27
    يونيو - يونيو

    معرض الخدمات اللوجستيه

    12:00
  • 10 - 11
    يوليو - يوليو

    المعرض الدولي للمركبات الكهربائية وتكنولوجيا التنقل

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    ليرن

    Days
  • 2 - 4
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي للأخشاب والمكائن

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    هدايـات القرآن في بناء الإنسـان

    Days
  • 3 - 5
    سبتمبر - سبتمبر

    معـرض الصناعـات العربية والخليجيـة

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    البنية التحتية والمدن الذكية

    Days
  • 9 - 11
    سبتمبر - سبتمبر

    معرض الميـاه العالمي

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض الســعودي لإدارة النفايـات

    Days
  • 24 - 26
    سبتمبر - سبتمبر

    المعرض السعودي لإنشاء المستشفيات

    Days
  • 26 - 29
    سبتمبر - سبتمبر

    طلة

    Days
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي للمرافق الرياضية والترفيهية 2024

    DAYS
  • 8 - 10
    أكتوبر - أكتوبر

    معرض البناء الرياضي 2024

    DAYS
  • 10 - 11
    أكتوبر - أكتوبر

    القمة العالمية لقادة العقار 2024

    DAYS
  • 28 - 30
    أكتوبر - أكتوبر

    المعرض السعودي الدولي لمنتجات الحلال 2024

    DAYS
  • 31 - 3
    أكتوبر - نوفمبر

    معرض سعودي أوتو شو 2024

    DAYS
  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض سعودي إلينكس 2024

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  • 4 - 7
    نوفمبر - نوفمبر

    معرض البناء السعودي 2024

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  • 20 - 21
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فريق التحرير

5 مايو 2024

محلل سياسي لـ”الوئام”: المخاوف تتنامى بين اللبنانيين من احتمال توسُّع رقعة الحرب بالجنوب

دوليات
محلل سياسي لـ”الوئام”: المخاوف تتنامى بين اللبنانيين من احتمال توسُّع رقعة الحرب بالجنوب

تساؤلات عديدة تُثار بشأن مصير الحرب في جنوب لبنان، وسط مخاوف عديدة من توسّعها، في ظل المساعي العربية والدولية لإنهاء الأزمة.

وتيرة التهديد

من جانبه، يقول طارق أبو زينب، الكاتب والمحلل السياسي، إنه “بالرغم من استمرار الحرب في جنوب لبنان حتى هذه اللحظة وارتفاع وتيرة التهديد الإسرائيلي، فإنه لا أحد استطاع حتى اليوم أن يصل لهدفه”.

ويُفسّر طارق أبو زينب، في حديث خاص لـ”الوئام”، ما قاله مؤكّدا أنه “لا حزب الله تمكَّن مِن لجم الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة كما كانت تصرح وتُعلن، ولا حكومة إسرائيل أيضا تمكّنت مِن الوصول إلى هدفها الكبير الذي يتجلّى بإبعاد حزب الله نهائيا إلى شمال الليطاني، إلا أنّ إسرائيل أثبتت قدرتها العسكرية مرّة أخرى، واتّجهت إلى نوع جديد مِن الحرب استطاعت أن تتفوّق من خلاله على حزب الله، ألا وهي الحرب التكنولوجية التي مكّنتها من الوصول إلى أهمّ قادة الحزب على الأرض اللبنانية”.

ويُوضّح السياسي اللبناني: “تتنامى المخاوف بين اللبنانيين من احتمال توسُّع رقعة الحرب في جنوب لبنان، وليس من الواضح بعد ما إذا كان بالإمكان تفادي السيناريو الأسوأ، خاصة أن حكومة إسرائيل تهدّد بضرب عمق لبنان”.

منع اتّساع الحرب

ويُتابع طارق أبو زينب: “في سياق متصل، بحث وزير الخارجية الفرنسية مع الحكومة اللبنانية وقائد الجيش اللبناني منذ أيام، سُبل منع اتّساع نطاق الحرب في لبنان، وبانتظار نجاح الوساطة الفرنسية لوقف الصراع بين إسرائيل وحزب الله، لكن على ما يبدو تظهر بعض الصعوبات التي تواجه هذه المساعي لوقف الحرب، علما بأنّ معظم اللبنانيين ضد انزلاق بلادهم في حربٍ تُسبّب انهيارا اقتصاديا إضافيا”.

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