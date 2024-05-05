مهاجم روما على رادار الدوري السعودي في الصيف

ترغب أندية الدوري السعودي، في ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور فأن نادي روما سيستمع للعروض المستقبلية في فترة الانتقالات الصيفية للمهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا البالغ من العمر 30 عامًا إذا فشلت محادثات تمديد العقد.

وأشار إلى أن أندية الدوري السعودي للمحترفين مستعدة لدفع السعر الذي حدده نادي روما للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني.

وتعادل نادي روما مع نظيره يوفنتوس إيجابيًا، بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين الدوري الإيطالي.

ويحتل نادي روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه 60 نقطة في رصيده، حيث خاض 35 مباراة، فاز في 17 لقاء، وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلهم.

جدير بالذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 27 لقاء، وتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره بالبطولة.