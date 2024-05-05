التعادل الإيجابي يحسم مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي أحداث مباراة يوفنتوس وروما بهدف لمثله، والتي أقيمت في إطار منافسات الدوري الإيطالي.

التقى يوفنتوس مع نظيره روما في إطار مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

وسجل البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب روما هدف فريقه في الدقيقة 15، فيما أضاف جيلسون بريمر لاعب يوفنتوس هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 31 من زمن اللقاء.

وبهذه النتيجة فقد حصد كل فريق نقطة، وأصبح رصيد يوفنتوس 66 نقطة، متواجدًا في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث فاز في 18 مباراة، وتعادل في 12 لقاء، بينما هُزم في 5 مواجهات.

ويحتل نادي روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، ولديه 60 نقطة في رصيده، حيث خاض 35 مباراة، فاز في 17 لقاء، وتعادل في 9 مباريات وخسر مثلهم.