استشاري بطب النوم: ثلث السعوديين مصابون بالأرق

قال الدكتور سعد الشريف، أستاذ واستشاري طب النوم، إن نسبة اضطرابات النوم في السعودية عالية جدًا، وإن ثلث السعوديين تقريبًا مصابون بالأرق.

وأضاف “الشريف”، في لقاء مع برنامج “الشارع السعودي” على فضائية “السعودية” اليوم الأحد، أن الحرمان من النوم قد يسبب تلف الدماغ، موضحًا أن الجسم يؤدي الكثير من الوظائف أثناء النوم، مثل إفراز الهرمونات وتجديد الخلايا وطرد مخلفات الدماغ، بينما حرمان الجسم من هذه الميزة الحيوية يخل بهذه الوظائف بما يزيد من احتمالية تلف بعض الأنسجة الدماغية والإصابة بالخرف والألزهايمر.

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أشار “الشريف” أيضًا إلى أن الدراسات الحديثة أثبتت أن استخدام الأجهزة الذكية قبل النوم يضاعف الإصابة بالأرق، ذلك بفعل إضاءة هذه الأجهزة التي تؤثر على إفراز الميلاتونين المسؤول عن النوم.

ووجه “الشريف” عددًا من النصائح للمصابين بأرق النوم، شملت: تحسين عادات النوم بالنوم والاستيقاظ في وقت ثابت، والتعرض لإضاءة الشمس لمنح العقل الإشرارات التي يحتاجها للاستيقاظ بشكل صحي، وتجنب القيلولة، وتجنب المنبهات قبل النوم بـ 6 ساعات مثل الكافيين في القهوة والشاي والنيكوتين في التدخين، وكذا تجنب الأعمال الشاقة قبل النوم بساعتين، ومزاولة الرياضة بانتظام قبل النوم بـ 4 ساعات.