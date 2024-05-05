الاتحاد الأرجنتيني يُعلن وفاة سيزار لويس مينوتي

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، عن وفاة سيزار لويس مينوتي مدرب الأرجنتين السابق.

وتوفى سيزار لويس مينوتي عن عمر يناهز 85 عامًا، وقاد مينوتي منتخبه للتتويج بكأس العالم في الأرجنتين عام 1978.

ونشر الاتحاد الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي بمنصة “أكس”: “يؤسف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم أن يعلن ببالغ الحزن عن وفاة سيزار لويس مينوتي، المدير الحالي للمنتخبات الوطنية والمدرب السابق لبطل العالم”.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l — AFA (@afa) May 5, 2024

وفي ذات السياق قدم نادي ريال مدريد تعازيه في وفاة المدرب الأرجنتيني، ونشر النادي الملكي بيان رسمي كالتالي: “أعرب نادي ريال مدريد لكرة القدم، ورئيسه ومجلس إدارته عن حزنهم العميق لوفاة سيزار لويس مينوتي، أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وكرة القدم العالمية”.

وتابع: “ينقل ريال مدريد تعازيه العميقة ومودته لأسرته وأنديته والجماهير الأرجنتينية وجميع المقربين منهم”.

وكان سيزار لويس مينوتي لاعبًا ومدربًا، كلاعب، وارتدى قميص روزاريو سنترال، راسينغ كلوب، بوكا جونيورز، نيويورك جنرالز، سانتوس وكلوب أتلتيكو يوفنتوس، وقد فاز ببطولة الأرجنتين مع بوكا جونيورز.

كمدرب، كان أسطورة في كرة القدم العالمية، قام بتدريب العديد من الفرق في العالم والمنتخب الأرجنتيني، كما تولى تدريب ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد.