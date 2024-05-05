لجنة الانضباط تُعلن فرض غرامات مالية على نادي الاتحاد

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تغريم نادي الاتحاد بسبب تصرف جماهيره خلال مباراة الهلال، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت اللجنة فرض عقوبة مالية على الاتحاد قدرها بسبب قدرها مائة ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة إلى أن جماهير نادي الاتحاد قامت برمي عدد عشرون علبة مياه تجاه أرضية الملعب ولم تصب أحد.

وفي ذات السياق فرضت اللجنة عقوبة على الثنائي عبد الرزاق حمد الله و سعد آل موسى لاعبا فريق الاتحاد، بواقع 20 ألف ريال لكلا لاعب.

وأشارت اللجنة إلى إن سبب فرض تلك العقوبة على اللاعبان، هو غيابهما عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش انترفيو) بعد نهاية المباراة.

كما أعلنت اللجنة عن فرض عقوبة مالية قدرها 10 ألالاف ريال، على لاعب الرياض خالد إبراهيم، وذلم بسبب حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامه باللعب العنيف تجاه لاعب الفريق الفتح.

جدير بالذكر أن الهلال فاز على الاتحاد بهدفين مقابل هدف، وتأهل الزعيم إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع غريمه التقليدي النصر، في نهائي الكأس.