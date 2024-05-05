بعد إعلان إصابته بالسرطان.. محمد عبده يطمئن جمهوره برسالة صوتية

طمأن فنان العرب محمد عبده، في مقطع صوتي حديث الأحد، جمهوره بالوطن العربي على حالته الصحية، بعد إعلان نبأ إصابته بمرض السرطان.

وقال فنان العرب، في رسالة صوتية عبر “أخبار روتانا”، إنه يتحسن صحيًا، موضحًا أن المقطع الصوتي الذي جمعه بالأمير الراحل بدر بن عبدالمحسن، وأعلن خلالها إصابته بالسرطان، كان رسالة مواساة بينهما، وإن صحته الآن في تحسن.

وكشف الفنان محمد عبده أنه أصيب بسرطان البروستاتا، مضيفًا أن جلسات الإشعاع التي يخضع لها أخف وطأة من العمليات الأخرى، موضحًا أن يتلقى علاجًا بالحقن كل 3 أشهر، مؤكدًا أن الفحوصات الطبية إلى الآن مطمئنة، وأن إنزيم السرطان ينخفض بمعدل سريع، شاكرًأ الله على الاختبار الذي يواجه الآن، موجهًا الثناء على جمهوره العريض الذي أعرب عن قلقه ودعا له.