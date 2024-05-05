مانشستر يونايتد يُعلن مدة غياب ماجواير بعد إصابته

أعلن نادي مانشستر يونايتد عن إصابة هاري ماجواير مدافع الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة كريستال بالاس.

مانشستر يونايتد يستعد لمواجهة كريستال بالاس اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي بأن هاري ماجواير، تعرض لإصابة عضلية ستبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ولديه 54 نقطة، حصيلة 34 مباراة، حيث فاز في 16 مباراة، وتعادل في 6 مواجهات، بينما خسر في 12 مباراة.

وفي المقابل يتواجد كريستال بالاس في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويملك 40 نقطة، جمعهم من خوضه 35 مباراة، حيث فاز في 10 مواجهات وتعادل في مثلهم، هُزم في 15 لقاء.