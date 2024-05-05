ناقد رياضي: يايسله نقطة ضعف كبيرة في الأهلي وأرجح فوز الهلال

تحدث الناقد الرياضي محمد الشيخ، عن مباراة الهلال والأهلي، مشيرًا إلى أن الزعيم سيحسم المباراة لصالحه بنسبة كبيرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

وقال محمد الشيخ في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”: “صحيح أن الهلال أعلى كعبًا من كل أندية الدوري، وأخر مباريات الهلال في الدروي أفضل من الأهلي”.

وتابع: “الأهلي تعثر في المباراة قبل الأخيرة أمام الرياض، وبالتالي الهلال الأكثر جاهزية، وأكثر رغبة في الحسم للفوز ببطولة الدوري، ولكن لا يعني بأن الأهلي ليس لديه مميزات”.

وأكمل: “فالأهلي له قيمة عناصرية، ويواكب الأندية أيضًا، ولكن يظل يايسله المدير الفني للأهلي، هو نقطة الضعف الكبرى في النادي، وأرجح فوز الهلال”.

وأختتم: “ولكن لا أجزم بالضروروة لا يستطيع أن يفوز بالمباراة، ولكن بنسبة كبيرة سيكون الفوز لفريق الهلال”.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 27 لقاء، وتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره بالبطولة.

في الجانب الآخر يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 55 نقطة، حيث فاز الراقي في 16 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما هُزم في 6 مباريات.