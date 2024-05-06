ارتفاع أسعار الذهب 0.3% وسط توترات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية اليوم الاثنين مدفوعة باستمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

وبحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309.24 دولار للأوقية (الأونصة) وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318.80 دولار للأوقية.

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وتضائلت احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ومخاوف من اتساع التوترات في الشرق الأوسط.

ويقول كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا كيلفن وونج: “سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، سيرتفع الذهب”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 26.89 دولار للأوقية، وهبط البلاتين نحو 0.7% إلى 948.97 دولار، وزاد البلاديوم 0.1% إلى 946.58 دولار.