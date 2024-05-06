الجبير: مبادرة الشرق الأوسط الخضراء الأكبر على مستوى العالم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية، ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، إن السعودية سخرت مبلغ 2.5 بليون دولار لأمانة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء.

وأضاف “الجبير” خلال جلسة حوارية بعنوان “جهود المملكة في مجال التغير المناخي” على هامش الملتقى الوطني للتشجير، أن العديد من الدول انضمت لمبادرة الشرق الأوسط الخضراء كما أنه يوجد دول أخرى تدرس الانضمام لها في الآونة المقبلة.

وشدد “الجبير”، على أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تُعد الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال.

وأوضح أن السعودية جزء من المجتمع الدولي وإعادة تأهيل الأراضي وجودة الحياة من أهم المصالح لتفادي التصعيد الأمني