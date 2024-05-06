الجيش الإسرائيلي: عملية الإخلاء من شرق رفح تشمل 100 ألف فلسطيني

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أن عملية إخلاء المناطق الشرقية لمدينة رفح الفلسطينية تشمل نحو 100 ألف شخص

وأوضح جيش الاحتلال أن التقديرات تشير إلى أنه سيتم إخلاء 100 ألف فلسطيني من رفح، فيما تقدر منظمة الصحة العالمية عدد الفلسطينيين النازحين في ربح بـ 1.2 مليون شخص.

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وصباح اليوم الاثنين، دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مناطق في شرق رفح بأقصى جنوب غزة، إلى الإخلاء الفوري والتوجه نحو وسط القطاع، تمهيدًا لعملية برية محتملة في المدينة الواقعة بجنوب قطاع غزة.