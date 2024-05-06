مصرع 14 شخصًا جراء الفيضانات في باكستان

أودت الفيضانات التي ضربت عدة أقاليم في باكستان بحياة 14 شخصًا على الأقل وفقدان شخص واحد، وتدمير عشرات المنازل.

وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في باكستان، اليوم الاثنين، عن وفاة 14 شخصًا بسبب الفيضانات خلال الثلاثة أيام الماضية، وتدمير 140 منزلاً سكنيًا ونفوق أكثر من 2000 رأس ماشية.

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وأشار المتحدث باسم وزارة الأشغال العامة الباكستانية محمد أشرف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام باكستانية منها قناة “طلوع” إلى أن بعض الطرق في أقاليم بادخشان وتاخار وجور ونورستان أصبحت مغلقة بسبب الانهيارات الأرضية والفيضانات.