نصائح مهمة لتعزيز صحة فروة الرأس ونمو الشعر

يُعاني الكثير من تساقط الشعر، الذي قد ينجم عن عوامل متعددة مثل العوامل الهرمونية، وأمراض المناعة الذاتية، أو نقص العناصر الغذائية.

ويرى الدكتور أمير خان، استشاري الأمراض الجلدية، أنّ تناول نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية الأساسية، يمكن أن يلعب دورًا هامًا في تعزيز نمو الشعر.

نصائح الدكتور خان لتعزيز نمو الشعر:

– تناول البيض: غني بالبروتين والبيوتين والزنك والسيلينيوم، وهي عناصر ضرورية لصحة الشعر ونموه.

– إضافة التوت إلى النظام الغذائي: غني بفيتامين C الذي يعزز إنتاج الكولاجين، ومضادات الأكسدة التي تحمي الشعر من التلف.

– تناول الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة: مثل السبانخ والكرنب، غنية بحمض الفوليك والحديد وفيتامين A وفيتامين C.

– تناول الأسماك الدهنية: غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل سمك السلمون.

– إضافة المكسرات والبذور إلى النظام الغذائي: مثل الجوز وبذور الكتان، غنية بأحماض أوميغا 3 وفيتامين E.

يُعدّ تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا، حيث يفقد الشخص ما بين 50 إلى 100 شعرة يوميًا.

لكن في حال كان التساقط كثيفًا أو مفاجئًا، فقد يكون علامة على وجود حالة طبية تستدعي استشارة الطبيب، مثل نقص الحديد.