موعد مباراة الهلال والأهلي اليوم في دوري روشن

تتجه أنظار الجماهير نحو مباراة الأهلي والهلال، التي ستقام مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 83 نقطة في رصيده، حصيلة 29 مباراة، حيث فاز في 27 لقاء، وتعادل في مواجهتين، ولم يتعرض للهزيمة خلال مشواره بالبطولة.

في الجانب الآخر يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي، ويملك 55 نقطة، حيث فاز الراقي في 16 مباراة، وتعادل في 7 مواجهات، بينما هُزم في 6 مباريات.

موعد مباراة الأهلي والهلال اليوم:

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي والهلال في تمام 9 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتُذاع على قناة ssc.

جدير بالذكر أن آخر مباراة بين الأهلي والهلال، نجح الزعيم في الفوز بنتيجة 3/1، في بطولة دوري روشن السعودي.