خطط يابانية لبدء اختبار عقار لنمو الأسنان

يعتزم علماء معهد كيتانو الياباني للبحوث الطبية البدء في اختبار عقار جديد في شهر سبتمبر المقبل لعلاج مشكلة عدم تنسج الأسنان.

ويهدف هذا الدواء المبتكر إلى تعزيز نمو الأسنان لدى الأشخاص الذين يعانون من هذه الأزمة.

ويعاني مرض عدم تنسج الأسنان من نقص في الأسنان خلال نمو عظم الفك في سن مبكرة، مما يجعل من الصعب استخدام أطقم الأسنان وزراعة الأسنان، ويؤثر الدواء المبتكر على براعم الأسنان، مما يساعد في استبدال الأسنان غير النامية أو المتساقطة.

وسيتم اختيار مجموعة من الرجال بأعمار تتراوح بين 30 و 65 عامًا لاختبار الدواء الجديد، حيث سيتم حقن الدواء عن طريق الوريد، وسيستمر الاختبار حتى أغسطس 2025.

يقول الباحثون إن الدواء يعمل عن طريق كبح نشاط بروتين USAG-1، الذي يعتبر عاملا مانعا لنمو الأسنان، مما يتيح للأشخاص استبدال الأسنان المفقودة بسبب الأمراض أو الإصابات في المستقبل، كما أنه من الممكن أن يتم العمل به خلال السنوات المقبلة.