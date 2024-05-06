الاتحاد الأوروبي يُعلن حكم مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وريال مدريد

أعلن بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، أحداث مباراة بايرن ميونخ وريال مدريد في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي فأن لجنة الحكام أسندت إدارة المباراة للحكم البولندي الدولي، سيمون مارشينياك.

وكان سيمون مارشينياك أدار نهائي كأس العالم قطر 2022، بين الأرجنتين وفرنسا، كما مارشينياك 7 مباريات لفريق ريال مدريد من قبل، وحقق الملكي فوزين فقط خلال تلك المواجهات.

ويدخل ريال مدريد المباراة بروح معنوية مرتفعة خاصة بعدما حقق لقب الدوري الإسباني للمرة السادسة والثلاثين في تاريخه، وذلك قبل نهاية البطولة بأربعة جولات.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد وبايرن ميونخ انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهم، في المباراة التي أقيما على ملعب أليانز أرينا