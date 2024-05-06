ثوران بركان جبل “سيميرو” ويقذف رمادًا بركانيًا بارتفاع 700 متر

ثار بركان جبل سيميرو، الواقع على حدود مقاطعتي لوماجانج ومالانج في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، مجددًا اليوم الاثنين، وقذف رمادًا بركانيًا يصل ارتفاعه لنحو 700 متر فوق قمته.

ويصل ارتفاع بركان جبل سيميرو، إلى 3676 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبعد قذفه الرماد البركاني قدر ارتفاعه بنحو 4376 مترا فوق مستوى سطح البحر، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “أنتارا” الاندونيسية.

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وقذف ثوران أعلى جبل في جزيرة جاوة الذي يصل ارتفاعه إلى 3676 مترًا فوق مستوى سطح البحر رمادا بركانيا باللون الأبيض إلى الرمادي قدر ارتفاعه بنحو 4376 مترا فوق مستوى سطح البحر، مع وجود كثافة قوية، واتجه الرماد ناحية الاتجاه الجنوبي الغربي والغربي.

جدير بالذكر أن جبل سيميرو لا يزال في حالة تأهب، أو عند المستوى الثالث، وكان قد شهد مئات الأنشطة الزلزالية، يوم التاسع من أبريل الجارى حيث شكلت الهزات البركانية 77 من إجمالي الأنشطة، التي تم رصدها.

وفي عام 2023، احتل جبل سيميرو المرتبة الأولى ضمن أكثر البراكين نشاطًا في إندونيسيا، حيث تم تسجيل إجمالي 29 ألفًا و131 ثورانًا.