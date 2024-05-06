لاعب النصر يدخل دائرة اهتمام عددًا الأندية الأوروبية

دخل أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، دائرة اهتمام عددًا من الأندية الأوروبية، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا للصحفي أكرم كونور فأن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني تراقب وضع لاعب النصر إيمريك لابورت البالغ من العمر 29 عامًا.

وأشار الصحفي بأن نادي لنصر السعودي لا يخطط لبيع اللاعب الإسباني.

وكان نادي النصر ضم إيميرك لابورت لصفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة ثلاث مواسم قادمًا من نادي مانشستر سيتي.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، ولديه 74 نقطة في رصيده، جمعهم من خوضه 30 مباراة، حيث فاز العالمي في 24 مباراة، وتعادل في مواجهتين بينما هُزم في 4 لقاءات.

ويستعد النصر لمواجهة نظيره الأخدود، في المباراة المقرر لها يوم الخميس القادم، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.