مطعم كويتي يقدم وجبة طعام مطلية بالذهب بسعر خيالي

انتشرت مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقطع فيديو لوجبة ورق عنب مطلية بالذهب، قيل إنها تقدم في مطعم كويتي بسعر خيالي يصل إلى 2000 دينار كويتي (حوالي 6500 دولار أمريكي) للكيلو.

أثارت هذه الصور والفيديو جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، انقسم فيه الرأي بين مُستهجنين لارتفاع سعر الوجبة بشكل مبالغ فيه، واعتبر البعض ذلك نوعًا من البذخ غير المبرر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها البعض، ومُعجبين بالفكرة، معتبرين إياها تجربة مميزة وفريدة من نوعها تستحق الثمن.

وشكك آخرون في صحة الادعاءات حول سعر الوجبة، معتبرين أنها مُبالغ فيها لجذب الانتباه.

لا يُعدّ ورق عنب الذهب طبقًا جديدًا تمامًا، فقد سبق تقديمه في بعض المطاعم الفاخرة في دول عربية أخرى.

ارتفاع سعر الوجبة يعود بشكل أساسي إلى تكلفة الذهب المستخدم في تزيينها، وليس لمكونات ورق العنب نفسها.

يُقدم ورق عنب الذهب عادةً كنوع من المقبلات أو الأطباق الجانبية، وليس كوجبة رئيسية.